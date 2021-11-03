Стала известна заявка молодежной сборной Украины на матчи отбора Евро-2023

Сборная Украины в скором времени проведет поединки квалификации Евро-2023 (U-21) с Северной Македонией (11 ноября в Скопье) и с Сербией (16 ноября во Львове).
Свой заключительный в этом году сбор молодежной сборной Украины начнет 8 ноября. Главный тренер команды Руслан Ротань вызвал для подготовки и участия в матчах с Северной Македонией и Сербией 23 футболистов.
Состав молодежной сборной Украины:
Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк).
Защитники: Александр Сирота, Константин Овчаренко, Антон Боль (все — «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч («Рух» Львов), Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Дмитрий Капинус («Шахтер» Донецк).
Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Назаренко («Днепр-1» Днепр), Владимир Бражко («Динамо» Киев), Олег Очеретько («Мариуполь»), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Николай Михайленко («Черноморец» Одесса), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).
Нападающие: Богдан Вьюник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Левен», Бельгия).
Резервный список: Максим Брагару, Валерий Дубко, Богдан Белошевский, Владислав Ванат, Евгений Исаенко (все — «Черноморец» Одесса), Дмитрий Мацапура, Денис Нагнойный (оба — «Заря» Луганск), Роман Дидык («Рух» Львов), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Богдан Порох («Металлист» Харьков), Олег Горин, Эльдар Кулиев (оба – «Минай»).
Евро-2023 (U-21). Квалификационный турнир
Группа H
Турнирная таблица
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
4
|
3
|
1
|
0
|
12—1
|
10
|
2. Украина
|
4
|
3
|
0
|
1
|
4—6
|
9
|
3. Северная Македония
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3—5
|
5
|
4. Фарерские островы
|
5
|
1
|
2
|
2
|
4—5
|
5
|
5. Сербия
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4—5
|
4
|
6. Армения
|
5
|
1
|
0
|
4
|
5—10
|
3
Источник — Украинская ассоциация футбола
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