Стала известна заявка молодежной сборной Украины на матчи отбора Евро-2023

Сборная Украины в скором времени проведет поединки квалификации Евро-2023 (U-21) с Северной Македонией (11 ноября в Скопье) и с Сербией (16 ноября во Львове).

Свой заключительный в этом году сбор молодежной сборной Украины начнет 8 ноября. Главный тренер команды Руслан Ротань вызвал для подготовки и участия в матчах с Северной Македонией и Сербией 23 футболистов.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк).

Защитники: Александр Сирота, Константин Овчаренко, Антон Боль (все — «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч («Рух» Львов), Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Дмитрий Капинус («Шахтер» Донецк).

Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Назаренко («Днепр-1» Днепр), Владимир Бражко («Динамо» Киев), Олег Очеретько («Мариуполь»), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Николай Михайленко («Черноморец» Одесса), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).

Нападающие: Богдан Вьюник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Левен», Бельгия).

Резервный список: Максим Брагару, Валерий Дубко, Богдан Белошевский, Владислав Ванат, Евгений Исаенко (все — «Черноморец» Одесса), Дмитрий Мацапура, Денис Нагнойный (оба — «Заря» Луганск), Роман Дидык («Рух» Львов), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Богдан Порох («Металлист» Харьков), Олег Горин, Эльдар Кулиев (оба – «Минай»).

Евро-2023 (U-21). Квалификационный турнир

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