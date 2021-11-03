КАРАВАЕВ: «Когда арбитр пошел к экрану, был уверен, что пенальти не будет»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1).

– Сложилось впечатление, что после истории с неназначенным пенальти, на какое-то время команда потеряла игровой тонус...

– Нет, я так не считаю. Мы все видели, что пенальти не было, и в тот момент, когда арбитр пошел к монитору, были уверены, что пенальти не назначат и мы сможем добиться положительного результата, забить гол.

– Как оцените интенсивность игры? Считаете результат закономерным?

– В Лиге чемпионов каждый матч очень интенсивный и забирает много энергии. Но мы готовы к этому на сто процентов, поскольку каждые полгода мы проходим сильные сборы. Поэтому эта интенсивность нас только заряжает, чтобы играть на этом уровне.

Динамо – Барселона – 0:1. Видеообзор матча