Ливерпуль – Атлетико. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 23:09
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Ливерпуль – Атлетико. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Атлетико».

«Обе команды в своих чемпионатах отстают от лидирующих «Челси» и «Реала Сосьедад» на три очка. Но в группе Лиги чемпионов «Ливерпуль» имеет стопроцентный результат, а именно 9 очков. В свою очередь, у «матрасников» всего лишь 4 очка. Сейчас начинается второй круг группового раунда. У каждой команды своя философия и свой интерес. В случае победы «мерсисайдцы» с 12 баллами досрочно выиграют свой квартет и переключатся на АПЛ. Мадридцы же вместе с «Порту» и «Миланом» (у «россонери», кстати, 0 очков в Лиге чемпионов, но они лидеры Серии А) также очень хотят продлить свое участие в Лиге чемпионов.

Матч в Мадриде закончился победой «Ливерпуля» со счетом 3:2. Зная характер Диего Симеоне, с его стороны и со стороны команды будет сделано все для реванша. Но Юрген Клопп очень тщательно тактически готовится к каждому матчу. Тем более сейчас «Ливерпуль» на ходу, он как никогда силен и динамичен. Победа 5:0 в гостях на «Олд Траффорд» говорит сама за себя. «Атлетико» – очень неудобный соперник. У мадридцев очень дисциплинированная и организованная команда. Будет много борьбы и стандартов. И будет очень мало голевых моментов. Игра не будет открытой, поэтому быстрых атак будет мало.

На мой взгляд, хозяева ближе к победе, чем гости к ничьей», – сказал Грозный.

Матч «Ливерпуль» – «Атлетико» состоится 3 ноября. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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