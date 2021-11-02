Реал – Шахтер. Букмекеры оценили шансы «горняков» на победу

Заключительная серия украино-испанского противостояния в этом сезоне. Две недели назад «Реал» неожиданно легко разобрался с «Шахтером» в Киеве. Сумеют ли «горняки» дать достойный отпор мадридцам в гостевом матче? Букмекеры в этом не слишком верят

Коэффициенты Favbet: 1.25 – 7 – 11

Выход из группы:

Реал – 1.02

Шахтер – 12.5

В прошлом матче в первом тайме «Шахтер» выглядел поначалу не так уж и плохо, но после курьезного автогола Сергея Кривцова «горняки» посыпались. «Реал» делал всё что хотел, и забил во втором тайме еще 4 безответных гола. Героем встречи стал Винисиус Жуниор, на счету которого два гола и результативная передача

После поражения 0:5 шансы «Шахтера» на плей-офф выглядят довольно призрачными. Более того, чтобы претендовать на третье место и выход в Лигу Европы команде Де Дзерби надо обыграть в гостях либо «Реал» либо «Интер». Потому что иначе даже «Шериф» не обойти

Придется вспоминать 2020 год и те две победы еще команды Каштры надо «галактикос». Тем более игра «Реала «по-прежнему не отличается стабильностью, и после победы над «Барселоной» в Эль-Класико «сливочные» умудрились сыграть 0:0 с «Осасуной». Да и поражение от «Шерифа» никто еще не забыл. А потому и в матче с «Шахтером» от «Реала» можно ждать чего угодно. Не удивимся как еще одной победе «Реала» 5:0, так и, например, 2:2. Есть уверенность лишь в том, что голы в матче обязательно будут, как минимум три. Поэтому ставка на тотал больше (2.5) выглядит очевидным «верняком» . Даже если «Шахтер» не забьет, как это было в киевском матче, то «Реал» всё равно, наверняка, отметится в чужих воротах трижды

Прогноз №1 от Favbet: тотал матча больше (2.5) – 1.5

Ну а если хочется каких-то более творческих прогнозов, то можно попробовать поставить на гол Винисиуса Жуниора. Юный бразилец набрал отличную форму – он отметился дублем в ворота «Шахтера», а на этих выходных дважды забил «Эльче». Коэффициент на это 1.8 и это оправданный риск. Что из этого выбрать – как обычно решать только вам.

Прогноз №2 от Favbet: Винисиус Жуниор забьет – 1.8