Прогноз на матч Реал - Шахтер. Фартовый француз для горняков

Судить матч будет француз Бенуа Бастьен

  • 02.11.2021 20:28
  • 205 просмотров
  • 0 комментариев
Прогноз на матч Реал - Шахтер. Фартовый француз для горняков

3 ноября Шахтер проведет в Мадриде матч Лиги чемпионов против Реала (начало в 19:35). Результат этой встречи важен, в первую очередь, для горняков. За половину группового этапа команда добыла всего одну ничью и пока еще ни разу не забивала. Сейчас аналитики Parimatch дают Шахтеру 8% на победу и 78% на выигрыш Реала (14% на ничью).

Сейчас мадридцы идут вторыми в чемпионате Испании, отставая от Реал Сосьедад всего на одно очко. При этом у Реала еще есть матч в запасе. После матча с Шахтером галактикос провели три тура в Примере, добыли две победы, в том числе и над Барселоной в гостях, и один раз сыграли вничью.

Шахтер в чемпионате Украины пока что тоже в роли преследователя лидера. Между Динамо и горняками три очка. После матча с Реалом в Киеве Шахтер провел две встречи в УПЛ и одну в Кубке Украины, выиграв везде с общим счетом 9:1.

В обеих командах сейчас есть травмированные. Но для Реала это не такая проблема, там хватает исполнителей высокого уровня. А вот отсутствие Педриньо для Шахтера более острый вопрос. Кстати, судить матч будет француз Бенуа Бастьен, с ним горняки четыре года назад обыграли в Лиге чемпионов Манчестер Сити.

Этот матч во много будет решающим для Шахтера. Чтобы продолжить борьбу за место в плей-офф турнира горнякам необходима победа. В прошлом году команда уже показала, что умеет выигрывать в Мадриде. Надеемся, в этот раз история повториться.

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности