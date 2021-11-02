Прогноз на матч Реал - Шахтер. Фартовый француз для горняков

3 ноября Шахтер проведет в Мадриде матч Лиги чемпионов против Реала (начало в 19:35). Результат этой встречи важен, в первую очередь, для горняков. За половину группового этапа команда добыла всего одну ничью и пока еще ни разу не забивала. Сейчас аналитики Parimatch дают Шахтеру 8% на победу и 78% на выигрыш Реала (14% на ничью).

Сейчас мадридцы идут вторыми в чемпионате Испании, отставая от Реал Сосьедад всего на одно очко. При этом у Реала еще есть матч в запасе. После матча с Шахтером галактикос провели три тура в Примере, добыли две победы, в том числе и над Барселоной в гостях, и один раз сыграли вничью.

Шахтер в чемпионате Украины пока что тоже в роли преследователя лидера. Между Динамо и горняками три очка. После матча с Реалом в Киеве Шахтер провел две встречи в УПЛ и одну в Кубке Украины, выиграв везде с общим счетом 9:1.

В обеих командах сейчас есть травмированные. Но для Реала это не такая проблема, там хватает исполнителей высокого уровня. А вот отсутствие Педриньо для Шахтера более острый вопрос. Кстати, судить матч будет француз Бенуа Бастьен, с ним горняки четыре года назад обыграли в Лиге чемпионов Манчестер Сити.

Этот матч во много будет решающим для Шахтера. Чтобы продолжить борьбу за место в плей-офф турнира горнякам необходима победа. В прошлом году команда уже показала, что умеет выигрывать в Мадриде. Надеемся, в этот раз история повториться.