ФОТО. Гастротур не удался. Жена Яремчука попала в больницу в Лиссабоне

Кристина Яремчук, жена форварда португальской «Бенфики» и сборной Украины Романа Яремчука, попала в больницу в Лиссабоне.

Кристина выложила фото в соцсети Instagram, на котором она лежит под капельницей.

Судя по всему, девушка отравилась, так как подписала фото: «Когда гастротур не удался».

Напомним, что Роман Яремчук воспитывает с супругой 2-летнего сына.