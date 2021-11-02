ФОТО. Гастротур не удался. Жена Яремчука попала в больницу в Лиссабоне

Кристина Яремчук выложила фото, на котором она лежит под капельницей

  • 02.11.2021 20:05
  • 5701 просмотр
  • 7 комментариев
ФОТО. Гастротур не удался. Жена Яремчука попала в больницу в Лиссабоне
© Instagram. Роман Яремчук с семьей

Кристина Яремчук, жена форварда португальской «Бенфики» и сборной Украины Романа Яремчука, попала в больницу в Лиссабоне.

Кристина выложила фото в соцсети Instagram, на котором она лежит под капельницей.

Судя по всему, девушка отравилась, так как подписала фото: «Когда гастротур не удался».

Напомним, что Роман Яремчук воспитывает с супругой 2-летнего сына.

 

Источник — Instagram

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bzzzzzz
    bzzzzzz, 02.11.2021 21:14
    +1
    дейстфдействительно спортивная новость
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 02.11.2021 20:43
    0
    umnuy2, 02.11.2021 20:19
    Можно было бы и на украинском написать,муж же на человеческом языке говорит
    Га ?
    Ссылка
    justhateme
    online
    justhateme, 02.11.2021 20:36
    0
    это аллергия, скорее всего
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 02.11.2021 20:26
    0
    всё, Яремчук не забьёт боснийцам, деморализация нашего основного нападача
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 02.11.2021 20:19
    0
    Можно было бы и на украинском написать,муж же на человеческом языке говорит
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 02.11.2021 20:32
    -2
    Хоть какое-то ей развлечение.
    Ну перебрала со спиртным , с кем не бывает.
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    Maks Shou
    Maks Shou, 02.11.2021 20:27
    -3
    С...че мало відхватило, щось підказує.
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