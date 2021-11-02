ФОТО. Гастротур не удался. Жена Яремчука попала в больницу в Лиссабоне

Кристина Яремчук, жена форварда португальской «Бенфики» и сборной Украины Романа Яремчука, попала в больницу в Лиссабоне.
Кристина выложила фото в соцсети Instagram, на котором она лежит под капельницей.
Судя по всему, девушка отравилась, так как подписала фото: «Когда гастротур не удался».
Напомним, что Роман Яремчук воспитывает с супругой 2-летнего сына.
Источник — Instagram
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Ну перебрала со спиртным , с кем не бывает.
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