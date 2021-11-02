Шериф – Интер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шериф» – «Интер».

«Шериф» после матча с «Интером» в Милане (1:3) на внутренней арене выиграл три встречи, ни разу не пропустив. Команда Юрия Вернидуба одержала победы со счетами 2:0 (дважды) и 6:0. «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), а также выиграл у «Эмполи» (2:0) и «Удинезе» (2:0). Как видим, после поединка Лиги чемпионов на двоих «Шериф» и «Интер» четыре раза выиграли со счетом 2:0.

В Серии А «Интер» с 24 баллами идет на третьей позиции. В турнирной таблице чемпионата Молдовы «Шериф» с 31 очком также идет третьим. Но команда из Тирасполя имеет три матча в запасе.

В группе D Лиги чемпионов «Шериф» с 6 очками лидирует. У второго «Реала» также 6 баллов. Третий «Интер» набрал 4 очка, а у четвертого «Шахтера» 1 балл в активе.

«Думаю, на домашнем поле «Шериф» должен дать бой «Интеру». В принципе, «Шериф» неплохо сыграл в Милане, забил гол. Но, думаю, что все равно «Интер» добьется победы в Молдове», – сказал Бартулович.

Матч «Шериф» – «Интер» состоится 3 ноября. Начало встречи – в 22:00.