Реал – Шахтер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 19:22
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  • 1 комментарий
Реал – Шахтер. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© shakhtar.com

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер».

«Реал» после победы над «Шахтером» в Киеве (5:0) в матчах чемпионата Испании дважды победил в Эль-Класико с «Барселоной» (2:1) и в поединке с «Эльче» (2:1). Также мадридцы сыграли вничью 0:0 с «Осасуной». «Шахтер» после поединка с мадридцами трижды победил в матчах с «Ворсклой» (2:0), «Черноморцем» (3:0) и «Десной» (4:1).

Пять раз встречались между собой эти команды. Дважды выиграл «Шахтер», кстати, в рамках прошлой Лиги чемпионов. Три раза победил «Реал» в этих противостояниях. Отмечу, что игры с участием «Реала» и «Шахтера» достаточно голевые. «Реал» в рамках Лиги чемпионов 2015/2016 выиграл у «горняков» со счетами 4:0 и 4:3. В прошлой Лиге чемпионов «Шахтер» победил «сливочных» 3:2 и 2:0. А в этой еврокубковой кампании испанцы выиграли у украинской команды со счетом 5:0.

На данный момент в группе D Лиги чемпионов «Шахтер» с 1 очком находится на четвертом месте, «Реал» с 6 баллами идет вторым. У первого «Шерифа» также 6 очков, третий «Интер» набрал 4 балла.

За счет чего «Шахтер» может взять очки в Мадриде? У «Шахтера» хорошая организация в контратаках. Поэтому они быстрыми переходами могут угрожать воротам «Реала». Но добиться положительного результата в Мадриде «Шахтеру» будет очень сложно», - сказал Бартулович.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 3-го ноября. Начало встречи в 19:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 02.11.2021 19:30
    0
    " У «Шахтера» хорошая организация в контратаках. Поэтому они быстрыми переходами могут угрожать воротам «Реала». "
    Дуже смішно.
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