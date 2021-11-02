«Гармаш делает разницу». Луческу объяснил, почему доверяет Денису

Наставник «Динамо» Мирча Луческу считает, что номинальный хавбек Денис Гармаш заслужил быть основным форвардом команды в этом сезоне.
«Гармаш - это игрок, который выходит и делает разницу. Он и голы забивает, и показывает пример профессионализма и преданности клубу. Что нужно делать, как нужно драться и биться за «Динамо».
«Он более полезный, чем все остальные нападающие. Остальным форвардам еще нужно больше времени в команде», - сказал Луческу.
Гармаш в нынешнем сезоне УПЛ забил 6 голов.
Источник — Sportarena
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