«Гармаш делает разницу». Луческу объяснил, почему доверяет Денису

Наставник «Динамо» Мирча Луческу считает, что номинальный хавбек Денис Гармаш заслужил быть основным форвардом команды в этом сезоне.

«Гармаш - это игрок, который выходит и делает разницу. Он и голы забивает, и показывает пример профессионализма и преданности клубу. Что нужно делать, как нужно драться и биться за «Динамо».

«Он более полезный, чем все остальные нападающие. Остальным форвардам еще нужно больше времени в команде», - сказал Луческу.

Гармаш в нынешнем сезоне УПЛ забил 6 голов.