«Гармаш делает разницу». Луческу объяснил, почему доверяет Денису

Остальным форвардам нужно больше времени

  • 02.11.2021 18:12
  • 2650 просмотров
  • 1 комментарий
«Гармаш делает разницу». Луческу объяснил, почему доверяет Денису
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу считает, что номинальный хавбек Денис Гармаш заслужил быть основным форвардом команды в этом сезоне.

«Гармаш - это игрок, который выходит и делает разницу. Он и голы забивает, и показывает пример профессионализма и преданности клубу. Что нужно делать, как нужно драться и биться за «Динамо».

«Он более полезный, чем все остальные нападающие. Остальным форвардам еще нужно больше времени в команде», - сказал Луческу.

Гармаш в нынешнем сезоне УПЛ забил 6 голов.

Источник — Sportarena

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 02.11.2021 18:14
    +7
    И что приятно, меньше на судей наезжает.
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