Андрей Пятов о работе на ТВ: «Занимаюсь с коучем дикцией и речью»

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов не исключает, что после завершения карьеры может работать на телевидении.

Недавно игрок принял участие в шоу «Маска».

«Это вызов для меня. Много комплексов было, но, наверное, это преувеличение. Думал, что не умею петь, плюс еще и зрители, такой звездный состав детективов. Но один человек мне помог, и я преодолел этот страх».

«Никогда не говори никогда, все возможно. Я открываю что-то новое для себя. Занимаюсь с медиакоучем дикцией, речью. Если у меня будет получаться и это будет интересно людям – почему нет?», - сказал Пятов.