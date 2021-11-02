Андрей Пятов о работе на ТВ: «Занимаюсь с коучем дикцией и речью»

Вратарь принял участие в большом шоу

  • 02.11.2021 17:50
  • 472 просмотра
  • 2 комментария
Андрей Пятов о работе на ТВ: «Занимаюсь с коучем дикцией и речью»
© kanalukraina.tv

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов не исключает, что после завершения карьеры может работать на телевидении.

Недавно игрок принял участие в шоу «Маска».

«Это вызов для меня. Много комплексов было, но, наверное, это преувеличение. Думал, что не умею петь, плюс еще и зрители, такой звездный состав детективов. Но один человек мне помог, и я преодолел этот страх».

«Никогда не говори никогда, все возможно. Я открываю что-то новое для себя. Занимаюсь с медиакоучем дикцией, речью. Если у меня будет получаться и это будет интересно людям – почему нет?», - сказал Пятов.

Источник — Телеканал Украина

(4 голоса)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 02.11.2021 18:00
    0
    Нашему всему ТВ, особенно комментаторскому цеху, тоже бы не помешало позаниматься дикцией и речью. Одни выбраковки с писклявыми и гундосыми голосами.
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    yurchik553
    yurchik553, 02.11.2021 17:59
    0
    У Ахметова 500 компаній, Пятов може вибрати будь яку по закінченню кар'єри)
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