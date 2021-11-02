Сборная Украины U-21 соберется в Киеве 8 ноября

Сборная Украины по футболу U-21 под руководством главного тренера Руслана Ротаня соберется для подготовки к поединкам отборочного цикла на Евро-2023 против Северной Mакедонии и Сербии 8 ноября в Киеве.

После заключительного матча первого круга с македонцами, который состоится 11 ноября в Скопье, украинская команда переедет во Львов, где 16 ноября и проведет следующий поединок с сербами, который начнется на «Арене-Львов» в 18:00.

Подопечные Руслана Ротаня будут проживать в отеле «Днестр», а тренироваться на стадионе университета физической культуры.

Поединки с балканцами будут иметь для украинцев определяющее значение. В случае побед они смогут составить конкуренцию французам в борьбе за первое место в группе.

Сборная Украины U-21 занимает второе место в своей группе, набрав девять очков. Лидирует Франция, у которой на очко больше.