Сборная Украины U-21 соберется в Киеве 8 ноября

Сборная Украины по футболу U-21 под руководством главного тренера Руслана Ротаня соберется для подготовки к поединкам отборочного цикла на Евро-2023 против Северной Mакедонии и Сербии 8 ноября в Киеве.
После заключительного матча первого круга с македонцами, который состоится 11 ноября в Скопье, украинская команда переедет во Львов, где 16 ноября и проведет следующий поединок с сербами, который начнется на «Арене-Львов» в 18:00.
Подопечные Руслана Ротаня будут проживать в отеле «Днестр», а тренироваться на стадионе университета физической культуры.
Поединки с балканцами будут иметь для украинцев определяющее значение. В случае побед они смогут составить конкуренцию французам в борьбе за первое место в группе.
Сборная Украины U-21 занимает второе место в своей группе, набрав девять очков. Лидирует Франция, у которой на очко больше.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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