Георгий БУЩАН: «Слабейшая Барселона за 10 лет? Наверное, да»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан перед сегодняшним матчем Лиги чемпионов против «Барселоны» согласен, что нынешняя команда каталонцев слабейшая за последние годы.

«Играем дома, и готовимся к тому, что нам нужны 3 очка. В последних двух матчах в чемпионате и Кубке у нас было много моментов, и если бы мы их реализовали, то разговоров бы не было. А так нервозность была».

«Самая слабая «Барселона» за 10 лет? Наверное, да. Но у них большое количество молодых и талантливых игроков, которые хотят доказать, что он достойны».

«Сейчас и СМИ давят на них, и фаны», - сказал Бущан.