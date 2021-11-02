Георгий БУЩАН: «Слабейшая Барселона за 10 лет? Наверное, да»

Киевская команда нацелена на 3 очка

  • 02.11.2021 16:30
  • 327 просмотров
  • 4 комментария
Георгий БУЩАН: «Слабейшая Барселона за 10 лет? Наверное, да»
© fcdynamo.kiev.ua

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан перед сегодняшним матчем Лиги чемпионов против «Барселоны» согласен, что нынешняя команда каталонцев слабейшая за последние годы.

«Играем дома, и готовимся к тому, что нам нужны 3 очка. В последних двух матчах в чемпионате и Кубке у нас было много моментов, и если бы мы их реализовали, то разговоров бы не было. А так нервозность была».

«Самая слабая «Барселона» за 10 лет? Наверное, да. Но у них большое количество молодых и талантливых игроков, которые хотят доказать, что он достойны».

«Сейчас и СМИ давят на них, и фаны», - сказал Бущан.

Источник — Sportarena

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 02.11.2021 16:35
    +2
    ну а динамо то сильнейшее за 10 лет
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    igogo
    online
    igogo, 02.11.2021 16:45
    +1
    Так и наш чемпионат за 10 лет только слабей стал с колхозами и фермерами.
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 02.11.2021 16:39
    0
    Вот сегодня посмотрим насколько ДК её сильней
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    Fender
    Fender, 02.11.2021 16:37
    -1
    В игре Сталкер была фраза "Не мандражуй - пацаны". Мб все Динамо налысо перед матчем побрить как в 2000 году перед МЮ, чтобы также сыграли как в том матче?
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