Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Реалом. Смотреть онлайн. LIVE

2 ноября в 18:00 главный тренер «Шахтера» ответит на вопросы журналистов

  • 02.11.2021 16:15
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Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Реалом. Смотреть онлайн. LIVE
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

2 ноября в 18:00 состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби и футболиста команды Додо накануне встречи с «Реалом» в 4-м туре Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Турнирная таблица группы D

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 3 ноября в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 19:45.

Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Реалом. Смотреть онлайн. LIVE

Источник — Sport.ua

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