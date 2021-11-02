2 ноября в 18:00 состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби и футболиста команды Додо накануне встречи с «Реалом» в 4-м туре Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Турнирная таблица группы D
Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 3 ноября в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 19:45.
Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Реалом. Смотреть онлайн. LIVE
Источник — Sport.ua
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