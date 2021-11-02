Цифры и факты. Важнейшие события 13-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 02.11.2021 15:20
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Цифры и факты. Важнейшие события 13-го тура УПЛ
© ФК Динамо

Главные события 13-го тура - в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» и «Шахтер» проводят 900-й матч в чемпионатах Украины.

Динамовцы празднуют в общем 3-ю викторию кряду (мячи 9-3), а на чужих полях - 6-ю (мячи 16-4).

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 30 матчей (+25=5), а гостевая - 18 (+16=2).

Бело-синие зарабатывают 100-е очко в УПЛ в 39-й игре под руководством Мирчи Луческу и повторяют личный рекорд 12-летней давности, установленный с Юрием Семиным.

Мирча Луческу празднует 40-ю викторию во главе «Динамо» (ЧУ - 31, КУ - 3, СК - 1, ЕК - 5).

Динамовцы, которые 5-й раз одолели «Мариуполь», уступая в счете по ходу встречи, одерживают 44-ю волевую победу в гостях и становятся единоличными рекордсменами УПЛ, обойдя «Шахтер».

150-й матч в карьере проводит Николай Шапаренко (ЧУ - 87, КУ - 10, СК - 3, ЕК - 28, СУ - 22).

Сергей Сидорчук становится автором 9-го дубля киевлян в поединках с мариупольцами. При этом второй гол азовцам оказывается для него 20-м в динамовских рядах (ЧУ - 17, КУ - 1, ЕК - 2).

3-й раз поражает ворота оранжево-синих Николай Шапаренко.

Общая безвыигрышная серия «Мариуполя» в баталиях с «Динамо» в чемпионатах Украины достигает 20 матчей (=3-17), а домашняя - 10 (=2-8).

Подопечные Остапа Маркевича терпят 45-е безвольное поражение в УПЛ, в том числе 5-е в этом сезоне.


ФК Динамо

Мариупольцы зарабатывают 6-ю «баранку» подряд, как в общем (мячи 4-16), повторяя личный антирекорд 13-летней давности, так и в родных стенах (мячи 9-16), обновляя клубное «достижение».

Поднимают азовцы планку и еще одного личного «рекорда», пропуская 14 игр кряду.

Оранжево-синие обходятся без ничьих 12 матчей подряд.

Дмитрий Мишнев на 375-й минуте прерывает безголевую домашнюю серию мариупольцев во встречах с «Динамо». При этом его гол оказывается 100-м, пропущенным Георгием Бущаном в карьере (ЧУ - 40, КУ - 5, СК - 1, ЕК - 33, СУ - 21).

«Мариуполь» реализовывает 12-й пенальти кряду, повторяя клубный рекорд 16-летней давности.

«Шахтер» выигрывает у «Десны» во всех 5-встречах на своем поле (мячи 13-3).

Горняки одерживают в общем 3-ю победу подряд (мячи 12-2), а в родных стенах - 6-ю (мячи 23-3).

Общая беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 10 матчей (+8=2), а домашние безничейная и голевая - соответственно 15 (+12-3) и 10.

Роберто Де Дзерби празднует 10-ю викторию в УПЛ.

100-й матч за «Шахтер» проводит Тете (ЧУ - 70, КУ - 4, СК - 2, ЕК - 24).

Георгий Судаков забивает 20-й мяч горняков «Десне», а Манор Соломон становится автором 10-го гола оранжево-черных в домашних баталиях с черниговцами.

Манор Соломон и Тете ставят по 4-му автографу в воротах северян.

Два личных антирекорда повторяет «Десна», чья общая и гостевая серии без побед достигают 5 игр.

«Заря» 6-й раз выигрывает с преимуществом в 5 мячей, в том числе 5-й - на чужих полях.

Черно-бело-красные становятся авторами 10-й волевой победы в сезоне-2021/22.

Общая голевая серия луганчан достигает 12 игр, а гостевая - 11.

Виктор Скрипник празднует 40-ю викторию в УПЛ на тренерском посту.

Виталий Вернидуб становится 3-м игроком «Зари», проведшим 150 матчей в чемпионатах Украины.

Александр Гладкий забивает 125-й мяч в карьере (ЧУ - 98, КУ - 13, СК - 4, ЕК - 9, СУ - 1), в том числе 25-й победный в УПЛ.

Александр Гладкий поражает ворота 28-го клуба элиты. При этом второй его гол желто-синим оказывается 300-м для «Зари» в гостях.

«Металлист 1925» терпит первое крупное поражение в УПЛ.

Михаил Шершень становится «обладателем» первой красной карточки харьковчан в элитном дивизионе.

250-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера проводит Валерий Кривенцов (237 + 13).

«Днепр-1» одерживает 20-ю победу на своем поле.

Днепряне повторяют личный рекорд, обходясь без ничьих 12 игр кряду (+8-4).

Алексей Гуцуляк становится автором 50-го гола сине-бело-голубых в УПЛ при Игоре Йовичевиче, а Назарий Русин - 20-го джокеров «Днепра-1» в элитном дивизионе.

Три личных антирекорда обновляет «Минай», продливший общую серию без побед до 11 матчей (=5-6), гостевую безвыигрышную - до 20 (=6-14), с пропущенными мячами выездную - до 11.

«Ворскла» становится вторым клубом после «Карпат», сделавшим 80 нулевых ничьих в чемпионатах Украины.

Полтавчане завершают 9-матчевую голевую серию во встречах с одесситами. Последний раз бело-зеленые не забивали черно-синим 27 сентября 2015 года - 0:0 в гостях.

«Черноморец» прерывает две серии с пропущенными голами: общую - из 12 игр и гостевую - из 11. Последний раз «моряки» оставались «сухими» 29 мая 2019 года - 3:0 дома с «Десной», а на выезде - 23 апреля 2019-го - 0:0 с «Карпатами».

3-й раз подряд делит очки с хозяевами «Александрия».

10-й матч в УПЛ на посту главного тренера «Руха» проводит Леонид Кучук (+3=4-3, 9-10).

«Верес» завершает безничейную серию на чужих полях, которая составила 9 игр (+2-7). Последнюю мировую в гостях ровенчане подписали 31 марта 2018 года - 0:0 с «Ворсклой».

Сухая серия черно-красных достигает 364-х минут, а безголевая красно-желтых - 273-х.

«Львов» впервые забивает и выигрывает в гостях у «Колоса».

Подопечные Олега Дулуба становятся авторами 30-й победы гостей в сезоне-2021/22.

Александр Романчук записывает на себя 50-й гол сине-золотых на чужих полях.

«Львов» прерывает свою «рекордную» гостевую серию с пропущенными мячами, которая составила 12 игр. Последний раз горожане оставались «сухими» на выезде 22 ноября 2020 года - 1:0 с «Десной».

«Колос» терпит 3-е поражение подряд (мячи 0-4).

Ковалевцы повторяют личный антирекорд, пропуская дома 6 игр кряду.

Безголевая серия подопечных Сергея Кузнецова достигает 302-х минут.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Мишнев («Мариуполь»), 50-й - Ефим Конопля («Шахтер»), Евгений Протасов («Металлист 1925») и Милош Стаменкович («Рух»), 1-й - Амар Квакич («Металлист 1925») и Никита Турбаевский («Мариуполь»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Сергей Мякушко, в 5-м - Герман Пеньков (оба - «Минай»), во 2-м - Ахмед Алибеков («Заря»).

20-й мяч в УПЛ забивает Денис Безбородько, 15-й - Манор Соломон, 10-й - Аллахьяр Сайядманеш (первый в ворота «Металлиста 1925»), 5-й - Георгий Судаков, 1-й - Владислав Клименко (в 6-й игре), Ахмед Алибеков (в 7-й), Андрей Ременюк (в 21-й) и Александр Романчук (в 30-й).


ФК Шахтер 

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Назар Русин («Днепр-1»).

18-й дубль делает Александр Гладкий, повторяя рекорд УПЛ, 2-й - Аллахьяр Сайядманеш, 1-й - Сергей Сидорчук (в 216-м матче).

Денис Безбородько становится автором 250-го гола сезона-2021/22, Фернанду - 150-го гола хозяев, Сергей Сидорчук - 100-го гостей (первый в ворота «Мариуполя»), а Рэймонд Овусу - 50-го игроков, вышедших на замену.

3-й матч подряд не уходит с поля без забитых мячей Тете.

4-й пенальти из 4-х реализовывает Дмитрий Мишнев.

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывают Михаил Шершень (в 14-й игре) и Орест Кузык (в 90-й).

Впервые удаляет игрока с поля арбитр из Львова Александр Шандор (в 14-м матче).

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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