Виктор ЦЫГАНКОВ: «Успех Шерифа? Значит, они сильнее Динамо и Шахтера»

Лидер киевлян рассчитывает прервать неудачную серию

  • 02.11.2021 15:52
  • 1059 просмотров
  • 9 комментариев
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Успех Шерифа? Значит, они сильнее Динамо и Шахтера»
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной» прокомментировал отсутствие забитых голов в еврокубках.

«Динамо» и «Шахтер» в трех турах не забили ни одного гола.

«Почему не забиваем в еврокубках? Наверное, сказывается уровень чемпионата и класс игроков. Успех «Шерифа»? Ну, значит, «Шериф» сильнее «Динамо» и «Шахтера».

«У каждого свое мнение. Если нет голов, то есть проблемы. Надеюсь, решим их в матче с «Барселоной».

«Много не забиваем, и в том же матче с «Мариуполем» можно было много забивать, чтобы не было разговоров, мол, повезло или еще что-то», - сказал Цыганков.

Источник — Sportarena

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 02.11.2021 16:27
    +1
    Fender, 02.11.2021 16:13
    У шахтера детская случайность каждый год то Боруссия М 0-10 накидает то Сельта переедет катком Случайностей не бывает - бывают закономерности
    Тебя к батареи сваркой приварил твой хозяин? Ты многоликое ,не удного комментария не пропустил на сайте )таким как ты свежим воздухом разрешают дышать на улице ?
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    u6464u
    online
    u6464u, 02.11.2021 15:59
    +1
    не добавить не отнять, сказал не разглагольствуя, всё верно.
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    igogo
    online
    igogo, 02.11.2021 16:41
    0
    Хоть один в трезвом разуме, потому что так и есть.
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    Умник
    Умник, 02.11.2021 16:28
    0
    Смешно, мне интересно было бы посмотреть на игру с Баварией и Бенфикой.
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    Fender
    Fender, 02.11.2021 16:17 (изменен)
    -1
    zac1310, 02.11.2021 16:16
    Ну, какие у Вас случайности случаются, даже и говорить не стоит, как-то невдобно
    Какие? 0-7 0-6 каждый сезон не у Динамо - рекордсмен от Украины один и форма у него цвета детской неожиданности. Ржавенький смотри - бумеранг завтра может вернуться и 0-10 по сумме двух матчей может превратиться в новый рекорд - ты же это прекрасно понимаешь
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    zac1310
    zac1310, 02.11.2021 16:16
    -1
    Fender, 02.11.2021 16:13
    У шахтера детская случайность каждый год то Боруссия М 0-10 накидает то Сельта переедет катком Случайностей не бывает - бывают закономерности
    Ну, какие у Вас случайности случаются, даже и говорить не стоит, как-то невдобно
    Ссылка
    zac1310
    zac1310, 02.11.2021 16:15
    -2
    u6464u, 02.11.2021 15:59
    не добавить не отнять, сказал не разглагольствуя, всё верно.
    Фигню ваш Витя сказал. Просто иногда самоотдача и сверхмотивация творят чудеса, но не слишком долго, рано или поздно сказка кончается. Вон Бате в ЛЧ как-то так пошумел, и кто сейчас помнит?
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    Fender
    Fender, 02.11.2021 16:13
    -3
    New Zealander, 02.11.2021 16:03
    Шахтёра вряд-ли сильнее. Просто в прошлом матче случилась так называемая "сенсация". Такое бывает.
    У шахтера детская случайность каждый год то Боруссия М 0-10 накидает то Сельта переедет катком Случайностей не бывает - бывают закономерности
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    New Zealander
    New Zealander, 02.11.2021 16:03
    -5
    Шахтёра вряд-ли сильнее. Просто в прошлом матче случилась так называемая "сенсация". Такое бывает.
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