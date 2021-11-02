Виктор ЦЫГАНКОВ: «Успех Шерифа? Значит, они сильнее Динамо и Шахтера»

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной» прокомментировал отсутствие забитых голов в еврокубках.

«Динамо» и «Шахтер» в трех турах не забили ни одного гола.

«Почему не забиваем в еврокубках? Наверное, сказывается уровень чемпионата и класс игроков. Успех «Шерифа»? Ну, значит, «Шериф» сильнее «Динамо» и «Шахтера».

«У каждого свое мнение. Если нет голов, то есть проблемы. Надеюсь, решим их в матче с «Барселоной».

«Много не забиваем, и в том же матче с «Мариуполем» можно было много забивать, чтобы не было разговоров, мол, повезло или еще что-то», - сказал Цыганков.