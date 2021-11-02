Вербич вызван в сборную Словении

27-летний вингер «Динамо» Беньямин Вербич вызван в национальную команду Словении для подготовки к заключительным матчам отбора на ЧМ-2022 против Словакии и Кипра.

Словенцы сыграют в гостях у словаков в городе Трнава 11 ноября (начало матча – в 21:45 по киевскому времени), а 14 ноября примут Кипр в Стожице (16:00).

За два тура до завершения квалификационного раунда чемпионата мира сборная Словении занимает четвертую позицию в группе Н, набрав 10 очков в 8-ми матчах. Столько же баллов у Словакии, которая опережает команду Вербича по дополнительным показателям. Недосягаемыми лидерами группы являются сборные России (19 очков) и Хорватии (17).