Йожеф САБО: «Луческу поставит почти автобус против Барселоны»

Специалист считает, что каталонцы при любых обстоятельствах будут фаворитами

  • 02.11.2021 14:57
  • 527 просмотров
  • 2 комментария
Йожеф САБО: «Луческу поставит почти автобус против Барселоны»
© ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал предстоящий матч четвертого тура Лиги чемпионов между киевлянами и «Барселоной».
 
«Барселона» есть «Барселона». Хотя у каталонцев, конечно, сейчас творится безобразие. Ушел главный тренер, попал на больничный Агуэро, не сыграют в Киеве еще пару игроков. Поэтому, конечно, для «Динамо» это хорошая возможность цепляться за очки. Хотя исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» не будет сильно ломать схему и сыграет в Киеве так же, как ранее с Куманом. В любом случае, испанцы тоже приехали за очками. Шапками их не закидаешь, нужно уважительно относиться к такому сопернику.
 
Что касается «Динамо», то я уверен, что открытого футбола со стороны киевлян не будет. Луческу поставит почти автобус, но он должен будет выдвигаться на половину поля соперника при быстрых контратаках. Если получится, будет шанс зацепиться за очки.
 
Конечно, турнирная ситуация такая, что проигравший в Киеве фактически лишится шансов на еврокубковую весну. Поэтому «Барселона» тоже будет очень мотивирована в Киеве», – сказал Сабо.
 
Матч «Динамо» – «Барселона» пройдет 2 ноября и начнется в 22:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    DK1961
    online
    DK1961, 02.11.2021 15:12
    +1
    Face Control, 02.11.2021 15:05
    У развпятьлетних автобусников ничего кроме позорного автобуса и нет.
    Ржавый недоклюб уборщиков пляжей сан-пауло всегда ставит автобусы против топ клубов, но фаны этого недоклюба никогда в этом не признаются. Ну а лохметовский ёжик всегда высерает против своего бывшего клуба, а его прогнозы обычно не сбываются
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    Face Control
    Face Control, 02.11.2021 15:05
    -4
    У развпятьлетних автобусников ничего кроме позорного автобуса и нет.
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