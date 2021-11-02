1700 километров по земле. Мариуполь отправился в Ужгород

Команда Остапа Маркевича выехала на матч с «Минаем»

  • 02.11.2021 14:44
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1700 километров по земле. Мариуполь отправился в Ужгород
© ФК Мариуполь

Во вторник, 2 ноября, «Мариуполь» отправился на дальний выезд. Очередной матч регулярного чемпионата азовцы проведут в гостях у ужгородского «Миная».

На автобусе команда преодолеет маршрут Мариуполь — Запорожье. Затем азовцев ждет пересадка на поезд, который и доставит футболистов в «столицу» Закарпатья. В этот раз протяженность маршрута составит около 1700 километров в один конец.

Матч «Минай» — «Мариуполь» состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» 6 ноября в 14:00.

Источник — ФК Мариуполь

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