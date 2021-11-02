1700 километров по земле. Мариуполь отправился в Ужгород

Во вторник, 2 ноября, «Мариуполь» отправился на дальний выезд. Очередной матч регулярного чемпионата азовцы проведут в гостях у ужгородского «Миная».

На автобусе команда преодолеет маршрут Мариуполь — Запорожье. Затем азовцев ждет пересадка на поезд, который и доставит футболистов в «столицу» Закарпатья. В этот раз протяженность маршрута составит около 1700 километров в один конец.

Матч «Минай» — «Мариуполь» состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» 6 ноября в 14:00.