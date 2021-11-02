Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Заря – ЦСКА София

На матче Лиги конференций будут работать судьи из Финляндии

  • 02.11.2021 12:45
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Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Заря – ЦСКА София
© УЕФА. Петри Вильянен

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче четвертого тура группового раунда Лиги конференци «Заря» – ЦСКА (София).
 
Команды на поле «Славутич-Арены» в Запорожье выведет бригада арбитров из Финляндии во главе с Петри Вильяненом.
 
На линиях ему будут помогать Мика Ламппу и Рику Вихреявуори. Четвертый судья – Маттиас Гестраниус. Система VAR на матче работать не будет.
 
Встреча состоится 4 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.

Источник — Sport.ua

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