Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Заря – ЦСКА София

УЕФА опубликовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче четвертого тура группового раунда Лиги конференци «Заря» – ЦСКА (София).



Команды на поле «Славутич-Арены» в Запорожье выведет бригада арбитров из Финляндии во главе с Петри Вильяненом.



На линиях ему будут помогать Мика Ламппу и Рику Вихреявуори. Четвертый судья – Маттиас Гестраниус. Система VAR на матче работать не будет.



Встреча состоится 4 ноября и начнется в 19:45 по Киеву.