ОФИЦИАЛЬНО. Матч Заря – ЦСКА София состоится в присутствии болельщиков

Луганская «Заря» официально сообщила, что встреча группового раунда Лиги Конференций против ЦСКА (София) состоится в присутствии болельщиков.



Сообщается, что клуб пришел к согласию с местными властями, хотя Запорожская область и находится в «красной зоне».



Матч состоится на «Славутич-Арене» в Запорожье 4 ноября и начнется в 19:45.



Билеты можно будет купить только онлайн. Сообщается, что на входе на стадион нужно продемонстрировать билет, паспорт или другой документ, идентифицирующий ваше лицо, а также сертификат о вакцинации или ПЦР тест (72 часа) или справку о выздоровлении (6 месяцев).