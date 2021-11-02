ОФИЦИАЛЬНО. Матч Заря – ЦСКА София состоится в присутствии болельщиков

Отличные новости из Запорожья

  • 02.11.2021 12:02
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Заря – ЦСКА София состоится в присутствии болельщиков
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» официально сообщила, что встреча группового раунда Лиги Конференций против ЦСКА (София) состоится в присутствии болельщиков.
 
Сообщается, что клуб пришел к согласию с местными властями, хотя Запорожская область и находится в «красной зоне».
 
Матч состоится на «Славутич-Арене» в Запорожье 4 ноября и начнется в 19:45.
 
Билеты можно будет купить только онлайн. Сообщается, что на входе на стадион нужно продемонстрировать билет, паспорт или другой документ, идентифицирующий ваше лицо, а также сертификат о вакцинации или ПЦР тест (72 часа) или справку о выздоровлении (6 месяцев).

Источник — ФК Заря

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sadandr
    online
    sadandr, 02.11.2021 12:24
    +1
    Здоровий глузд переміг.
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