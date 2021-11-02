Прогноз на матч Динамо - Барселоны. Каталонцы едут в Киев с новым тренером

2 ноября Динамо в Киеве примет Барселону (начало матча в 22:00). Две недели назад команды играли в Испании и тогда каталонцы выиграли 1:0. Киевляне вполне могли рассчитывать добыть первые очки в Лиге чемпионов в этом сезоне или хотя бы забить первый мяч, но уступили. Несмотря на это, шансы обыграть Барселону у Динамо остаются. После матча с киевлянами каталонцы провели три встречи в чемпионате Испании и смогли добыть лишь одну ничью. Причем этот результат обеспечил уже новый главный тренер Серхи Бархуан, так как Рональда Кумана руководство отправило в отставку.

Сейчас аналитики Parimatch дают 19% на победу Динамо, 23% на ничью и 58% на победу Барселоны. Впрочем, многие болельщики, в том числе и испанские, в соцсетях обсуждают, что для каталонцев это будет очень непростая игра. Конечно, Барселона остается европейским грандом, но трудности, которые сейчас испытывает команда, сильно сказываются на ее шансах выиграть. Напомним, что в чемпионате команда занимает всего 9-е место. Динамо после поездки в Испанию добыло две победы в чемпионате и одну в Кубке Украины. Также киевляне продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ.

Не стоит забывать, что у Барселоны не просто сложная ситуация, команда сейчас оказалась практически загнанной в угол. Поэтому каталонцы выйдут в Киеве на поле максимально заряженными на победу. Впрочем, это вполне может сыграть на руку киевлянам, если соперник бросит все силы в атаку и будет допускать ошибки в обороне. В любом случае, нас ожидает интереснейший матч.