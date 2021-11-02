ВИДЕО. Цирк в матче Второй лиги. Урок актерской игры от медика Мункача

В матче 16-го тура Второй лиги между «Черниговом» и «Мункачем» (0:2) было не только два удаления игроков домашней команды, но еще и настоящая актерская игра от медицинского штаба гостей.



На 85-й минуте при счете 1:0 в пользу закарпатского коллектива вторую желтую получил полузащитник хозяев Андрей Порохня, который, по мнению арбитра матча, нарушил правила в штрафной площади чужой команды. На поле появились медики «Мункача», один из которых после минимального прикосновения со стороны игрока «Чернигова» рухнул на газон как подкошенный.

Стоит отметить, что медицинский штаб закарпатцев до этого уже появлялся на поле не один раз и делал это не очень быстро, с чем и связана такая реакция игроков и болельщиков «Чернигова».