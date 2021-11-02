Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Подходим ко всем матчам так, словно это финал»

Наставник «Севильи» – о предстоящем матче с «Лиллем»

  • 02.11.2021 08:37
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Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Подходим ко всем матчам так, словно это финал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против французского «Лилля».

«Мы подходим ко всем матчам так, словно это финал, с амбициями и желанием победить, и этот матч не станет исключением», - сказал Лопетеги.

Матч «Севилья» – «Лилль» состоится во вторник, 2 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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