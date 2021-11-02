Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Подходим ко всем матчам так, словно это финал»

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против французского «Лилля».
«Мы подходим ко всем матчам так, словно это финал, с амбициями и желанием победить, и этот матч не станет исключением», - сказал Лопетеги.
Матч «Севилья» – «Лилль» состоится во вторник, 2 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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