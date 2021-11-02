Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру нужно продавать таких игроков, как Дентиньо»

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей поделился мнением о Дентиньо.

«Нужно ли «Шахтеру» отпустить Дентиньо в другой клуб? Что касается Дентиньо, то это тоже ведущий игрок и он тоже опытный футболист. Он давно в команде. Да, такие игроки пригодятся в команде. Но я не думаю, что Дентиньо устроит играть через матч или два. Я думаю, в «Шахтере» все равно курс на омоложение команды есть.

В «Шахтере» очень много перспективных футболистов, которые сидят на замене, но у них очень большое будущее. Поэтому, конечно, «Шахтеру» нужно продавать уже таких футболистов, как Дентиньо. И это касается не только Дентиньо. Не буду называть фамилии, но, думаю, что «Шахтеру» нужно двигаться вперед. Мне кажется, Дентиньо нужно уходить уже этой зимой», - сказал Воробей.