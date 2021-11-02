Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру нужно продавать таких игроков, как Дентиньо»

Специалист считает, что донецкому клубу нужно продолжать политику омоложения состава

  • 02.11.2021 08:00
  • 1388 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтеру нужно продавать таких игроков, как Дентиньо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дентиньо

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей поделился мнением о Дентиньо.

«Нужно ли «Шахтеру» отпустить Дентиньо в другой клуб? Что касается Дентиньо, то это тоже ведущий игрок и он тоже опытный футболист. Он давно в команде. Да, такие игроки пригодятся в команде. Но я не думаю, что Дентиньо устроит играть через матч или два. Я думаю, в «Шахтере» все равно курс на омоложение команды есть.

В «Шахтере» очень много перспективных футболистов, которые сидят на замене, но у них очень большое будущее. Поэтому, конечно, «Шахтеру» нужно продавать уже таких футболистов, как Дентиньо. И это касается не только Дентиньо. Не буду называть фамилии, но, думаю, что «Шахтеру» нужно двигаться вперед. Мне кажется, Дентиньо нужно уходить уже этой зимой», - сказал Воробей.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 02.11.2021 08:05
    +4
    Его разве шо уже можно подарить)
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    Fender
    Fender, 02.11.2021 08:07
    +3
    Шахтеру чтобы продать его нужно доплатить еще
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    dd dent
    online
    dd dent, 02.11.2021 08:33
    +2
    Он бы ещё коно впарить кому предложил хотя тут фантастика было последнему сесть и огромные $ выкачивать ни за шо
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    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 02.11.2021 08:29
    +1
    Играть матч через два? Он играет матч через десять уже как пять лет и все ему нравится. Шарманка крутится, лавэха мутится.
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