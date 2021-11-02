Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Аталанта верит в себя»

У итальянского клуба уникальный стиль игры, утверждает наставник «Манчестер Юнайтед»

  • 02.11.2021 05:16
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Аталанта верит в себя»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от поединка с «Аталантой» в Лиге чемпионов.

«У нас есть игроки, которые позволяют нам использовать разные тактические схемы - с тремя защитниками, с пятью, фланговые игроки, вингеры. В матче с «Тоттенхэмом» [на выходных] наша схема сработала. Пока не могу сказать, как мы будем играть во вторник.

«Аталанта» демонстрирует уникальный стиль игры и верит в себя. Они всегда стараются делать разные мелочи по-разному, чтобы добиться успеха в игре. В этом мы похожи. Мы тоже всегда стараемся доставить сопернику проблемы», — отметил Сульшер.

Матч «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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