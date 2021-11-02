Футболист Львова избежал рецидива тяжелой травмы

Андрей Бусько сможет приступить к тренировкам в ближайшее время

  • 02.11.2021 04:26
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Футболист Львова избежал рецидива тяжелой травмы
© ФК Львов. Андрей Бусько

Повреждение из-за которого полузащитник «Львова» Андрей Бусько попросил замену на 69-й минуте матча с «Колосом», оказалось несерьезным. Поначалу были опасения, что мог случиться рецидив старой травмы, поскольку у Бусько были проблемы с крестообразной связкой, но все обошлось. Скорее всего, через два дня Андрей сможет начать тренироваться.

Также капитан «Львова», легионер Энес Mахмутович, который в последнее время не выступал из-за мышечной травмы, во вторник должен возобновить занятия в общей группе.

 «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12-е место, набрав десять очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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