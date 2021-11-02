Футболист Львова избежал рецидива тяжелой травмы

Повреждение из-за которого полузащитник «Львова» Андрей Бусько попросил замену на 69-й минуте матча с «Колосом», оказалось несерьезным. Поначалу были опасения, что мог случиться рецидив старой травмы, поскольку у Бусько были проблемы с крестообразной связкой, но все обошлось. Скорее всего, через два дня Андрей сможет начать тренироваться.

Также капитан «Львова», легионер Энес Mахмутович, который в последнее время не выступал из-за мышечной травмы, во вторник должен возобновить занятия в общей группе.

«Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12-е место, набрав десять очков.