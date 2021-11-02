Криштиану РОНАЛДУ: «Против Аталанты всегда непросто играть»

Бомбардир «Манчестер Юнайтед» готовится к поединку Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 03:50
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Криштиану РОНАЛДУ: «Против Аталанты всегда непросто играть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Назад в Италию, страну, которая так хорошо приняла меня и мою семью, удивительное место, которое навсегда останется в моем сердце. По опыту знаю, что в Бергамо всегда непросто играть против такой команды, как «Аталанта», но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить первое место в нашей группе. Это Лига чемпионов, а мы — «Манчестер Юнайтед»! Вперед, «дьяволы»!», — написал Роналду.

Матч «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Instagram

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