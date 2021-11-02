ФОТО. Динамо готовится к поединку с Барселоной

Киевская команда провела тренировку в преддверии матча с каталонским клубом

  • 02.11.2021 03:31
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ФОТО. Динамо готовится к поединку с Барселоной
© ФК Динамо Киев

Все меньше времени остается до встречи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» примет на НСК «Олимпийский» испанскую «Барселону».

Традиционно в преддверии еврокубковых встреч команды проводят предматчевые медиа-активности для СМИ. «Динамо» и «Барселона» встречали представителей медиа на своих клубных базах: каталонцы - еще перед вылетом в Киев на «Сиутат Эспортива», а «бело-синие» - в Вите-Литовской.

Целенаправленная подготовка к поединку с «Барселоной» началась для динамовцев сразу после возвращения с победой из Мариуполя – уже в воскресенье команда вновь собралась в клубном расположении и провела восстановительную тренировку. Сегодняшний день у киевлян начался с обязательного тестирования на COVID-19 и медицинского обследования. После обеда тренерский штаб провел тактическое занятие для команды, после чего Мирча Луческу и Николай Шапаренко ответили на вопросы журналистов в ходе предматчевой пресс-конференции.

Наставник «Динамо», в частности, подчеркнул, что его подопечные не нуждаются в дополнительной мотивации на предстоящий поединок, и он верит в то, что динамовцы завтра продемонстрируют качественную игру. Последняя кадровая проблема у киевлян – это травма Виталия Миколенко, который присоединился в лазарете к Артему Беседину, Денису Попову и Владиславу Кулачу. При этом вместе с командой в полную силу занимается Никита Бурда.

Также Мирча Луческу отметил, что после сложных выездов в рамках Лиги чемпионов в Мюнхен и Барселону важной является поддержка болельщиков, которым разрешено заполнить НСК «Олимпийский» на 50% от общей вместимости стадиона. Именно родные фаны станут завтра той определяющей движущей силой, которая будет заряжать и толкать команду вперед.

Согласно правилам УЕФА, представители СМИ могли наблюдать за тренировкой киевлян первые 15 минут, во время которых игроки совершили пробежку на два поля, провели упражнения с мини-барьерами под наблюдением тренера по физподготовке Виталия Кулибы и размялись в квадратах. По словам Николая Шапаренко на пресс-конференции, залог успеха во встрече с Барселоной – это дисциплинированная игра в обороне и уверенность в своих силах. Так что динамовцы максимально сосредоточены на предстоящем противостоянии, добросовестно выполняя указания тренеров, но при этом не теряют хорошего настроения и возможности пошутить друг с другом во время упражнений.

В день поединка в планах «Динамо» – предматчевая тренировочная сессия, после чего Мирча Луческу даст финальную установку на игру. На НСК «Олимпийский» команда отправится за два часа до стартового свистка матча, который прозвучит в 22:00.

Источник — ФК Динамо Киев

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