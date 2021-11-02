Жорже ЖЕЗУШ: «На бумаге мы готовы. Посмотрим, что получится на деле»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от поединка 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Мы должны использовать быстрые контратаки, потому что они защищаются небольшим количеством игроков, как и «Бенфика», и стараются прибавлять по ходу матча. Мы остановились после второго пропущенного мяча в Лиссабоне, этого нельзя допускать вновь. Мы должны играть и сохранять интригу как можно дольше.

Знаем, что можем победить, но нам будет противостоять команда, которая заставит нас проводить много времени в обороне и столкнуться с ситуациями, с которыми мы до сих пор не сталкивались. На бумаге мы готовы. Посмотрим, что получится на деле», — заявил Жезуш.

Матч «Бавария» — «Бенфика» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.