Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Манчестер Юнайтед — команда мирового уровня»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от домашнего поединка с «Манчестер Юнайтед» в 4-м раунде группового этапа Лиги чемпионов.
«Нам нужно будет грамотно читать игру. Порой они делают что-то странное, но когда начинают играть, у них все прекрасно получается. У них много игроков и вариантов. Они тоже ищут баланс, но это команда мирового уровня», — считает Гасперини.
Матч «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — УЕФА
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