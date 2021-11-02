Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Манчестер Юнайтед — команда мирового уровня»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от домашнего поединка с «Манчестер Юнайтед» в 4-м раунде группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам нужно будет грамотно читать игру. Порой они делают что-то странное, но когда начинают играть, у них все прекрасно получается. У них много игроков и вариантов. Они тоже ищут баланс, но это команда мирового уровня», — считает Гасперини.

Матч «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.