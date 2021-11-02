ВИДЕО. Шахтер прибыл в Мадрид на суперматч с Реалом в Лиге чемпионов

Поединок 4-го тура ЛЧ состоится на «Сантьяго Бернабеу» 3 ноября в 19:45

  • 02.11.2021 01:50
  • 110 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Мадрид на суперматч с Реалом в Лиге чемпионов
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер» прибыл в Мадрид на матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Реалом».

Утром 1 ноября футболисты, тренеры и персонал сдали тест на коронавирус, затем провели тренировку, после обеда отправились в аэропорт и в 15:45 взяли курс на Мадрид. Вместе с командой в столицу Испании прибыл менеджмент клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится на «Сантьяго Бернабеу» 3 ноября в 19:45. Роберто Де Дзерби включил в предварительную заявку всех, кто доступен на данный момент – 25 футболистов.

  • Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
  • Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
  • Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков.
  • Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо.

Поединок Юношеской лиги УЕФА начнется 3 ноября в 15:00 по Киеву. Главный тренер «Шахтера» U19 Оскар Ратулутра взял в Испанию 20 игроков.

  • Вратари: Твардовский, Пузанков, Кравец.
  • Защитники: Булеза, Савченко, Фарина, Козик, Капинус, Гаврилюк, Чуйко.
  • Полузащитники: Гулько, Лосенко, Глущенко, Сигеев, Бако, Пушкарев, Роспутько, Плющ.
  • Нападающие: Гончарук, Погорелый.

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Мадрид на суперматч с Реалом в Лиге чемпионов

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности