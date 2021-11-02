Донецкий Шахтер» прибыл в Мадрид на матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Реалом».

Утром 1 ноября футболисты, тренеры и персонал сдали тест на коронавирус, затем провели тренировку, после обеда отправились в аэропорт и в 15:45 взяли курс на Мадрид. Вместе с командой в столицу Испании прибыл менеджмент клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится на «Сантьяго Бернабеу» 3 ноября в 19:45. Роберто Де Дзерби включил в предварительную заявку всех, кто доступен на данный момент – 25 футболистов.

Вратари : Шевченко, Пятов, Трубин.

: Шевченко, Пятов, Трубин. Защитники : Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь. Полузащитники : Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков.

: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков. Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо.

Поединок Юношеской лиги УЕФА начнется 3 ноября в 15:00 по Киеву. Главный тренер «Шахтера» U19 Оскар Ратулутра взял в Испанию 20 игроков.

Вратари : Твардовский, Пузанков, Кравец.

: Твардовский, Пузанков, Кравец. Защитники : Булеза, Савченко, Фарина, Козик, Капинус, Гаврилюк, Чуйко.

: Булеза, Савченко, Фарина, Козик, Капинус, Гаврилюк, Чуйко. Полузащитники : Гулько, Лосенко, Глущенко, Сигеев, Бако, Пушкарев, Роспутько, Плющ.

: Гулько, Лосенко, Глущенко, Сигеев, Бако, Пушкарев, Роспутько, Плющ. Нападающие: Гончарук, Погорелый.

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Мадрид на суперматч с Реалом в Лиге чемпионов