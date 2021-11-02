Донецкий Шахтер» прибыл в Мадрид на матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Реалом».
Утром 1 ноября футболисты, тренеры и персонал сдали тест на коронавирус, затем провели тренировку, после обеда отправились в аэропорт и в 15:45 взяли курс на Мадрид. Вместе с командой в столицу Испании прибыл менеджмент клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным.
Матч «Реал» – «Шахтер» состоится на «Сантьяго Бернабеу» 3 ноября в 19:45. Роберто Де Дзерби включил в предварительную заявку всех, кто доступен на данный момент – 25 футболистов.
- Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
- Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
- Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков.
- Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо.
Поединок Юношеской лиги УЕФА начнется 3 ноября в 15:00 по Киеву. Главный тренер «Шахтера» U19 Оскар Ратулутра взял в Испанию 20 игроков.
- Вратари: Твардовский, Пузанков, Кравец.
- Защитники: Булеза, Савченко, Фарина, Козик, Капинус, Гаврилюк, Чуйко.
- Полузащитники: Гулько, Лосенко, Глущенко, Сигеев, Бако, Пушкарев, Роспутько, Плющ.
- Нападающие: Гончарук, Погорелый.
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Мадрид на суперматч с Реалом в Лиге чемпионов
Источник — ФК Шахтер Донецк
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