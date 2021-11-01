Лионель МЕССИ: «ПСЖ - претендент на победу в ЛЧ, но не единственный»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси одной из главных своих целей считает победу в Лиге чемпионов со своей новой командой.

«Одна из причин перехода в ПСЖ - помочь команде выиграть Лигу чемпионов. Постараюсь сделать все, чтобы мы добились цели. У ПСЖ отличный состав, и много лет команда пытается взять этот трофей. Конечно, победа в ЛЧ - одна из моих целей».

«Команда были близка к этому, и сейчас являемся одними из претендентов, хотя не единственным».

«Все говорят про ПСЖ из-за нашего состава, но есть «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и другие. Не всегда самый сильный по подбору игроков побеждает в Лиге чемпионов», - сказал Месси.