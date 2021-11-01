Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 3 очка, Заря обошла Ворсклу

С 30 октября по 1 ноября прошли поединки 13-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.11.2021 22:00
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Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 3 очка, Заря обошла Ворсклу
© ФК Динамо Киев

С 30 октября по 1 ноября прошли поединки 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

После 13 туров «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка (35 очков против 32). Киевская и донецкая команды синхронно одержали победы в уик-энд. На третью позицию вышла луганская «Заря» (26), опередившая полтавскую «Ворсклу» (25), столько же очков у «Днепра-1» (25). Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (4 пункта).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 13-й тур

  • 30.10. Мариуполь – Динамо Киев – 2:3
  • 30.10. Шахтер Донецк – Десна Чернигов – 4:1
  • 30.10. Ингулец Петрово – Верес Ровно – 0:0
  • 31.10. Колос Ковалевка – Львов – 0:1
  • 31.10. Рух Львов – Александрия – 0:0
  • 31.10. Металлист 1925 Харьков – Заря Луганск – 1:6
  • 01.11. Днепр-1 – Минай – 4:0
  • 01.11. Ворскла Полтава – Черноморец Одесса – 0:0

Турнирная таблица УПЛ

Источник — Sport.ua

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