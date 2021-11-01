Аталанта – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч Лиги чемпионов

  • 01.11.2021 21:27
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Аталанта – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Аталанта» – «Манчестер Юнайтед».

«Аталанта» в предыдущем матче Серии А на выходных сыграла вничью 2:2 с «Лацио». До этого бергамаски сыграли вничью 1:1 с «Удинезе» и обыграли на выезде «Сампдорию» (3:1).

«Манчестер Юнайтед» после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5) сумел выиграть на выезде у «Тоттенхэма» (3:0), после чего последовала отставка главного тренера лондонцев Нуну Санту. В группе F «Манчестер Юнайтед» с 6 очками лидирует, «Аталанта» с 4 баллами находится на третьей позиции.

«Нас ожидает такая же интересная игра, как и пару недель назад, когда МЮ, уступая по ходу встречи 0:2, в самой концовке смог вырвать победу со счетом 3:2. Думаю, что в этой игре в Бергамо «Аталанта» не проиграет манкунианцам на домашнем поле», – сказал Бартулович.

Матч «Аталанта» – «Манчестер Юнайтед» состоится 2 ноября. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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