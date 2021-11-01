Динамо – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов

  • 01.11.2021 21:19
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Динамо – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Динамо Киев

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» – «Барселона».

«Динамо» после поражения от «Барселоны» на «Камп Ноу» выиграло три матча на внутренней арене. Киевляне победили «Днепр-1» (2:0) в матче УПЛ, а также дважды выиграли у «Мариуполя» в Кубке Украины (2:1) и в чемпионате Украины (3:2).

«Барселона» после той встречи с киевлянами в трех кряду матчах Ла Лиги дважды проиграла и сыграла вничью. Каталонцы уступили «Реалу» (1:2) и «Райо Вальекано» (0:1), после чего был отправлен в отставку Рональд Куман. Затем «блаугранас» уже под руководством Серхи Бархуана сыграли 1:1 с «Алавесом».

В группе Е Лиги чемпионов «Барселона» с 3 очками идет третьей, «Динамо» с 1 баллом находится на четвертой позиции. 

«Думаю, что «Динамо» за счет хорошей организации обороны и опасных контратак может добиться положительного результата в матче с «Барселоной». Поставлю, что «Динамо» не проиграет «Барселоне» дома», – сказал Бартулович.

Матч «Динамо» – «Барселона» состоится 2 ноября. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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