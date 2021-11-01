Динамо – Барселона. Ждем первый гол Украины в этой Лиге Чемпионов?

Две недели назад «Барселона» обыграла «Динамо» 1:0

  • 01.11.2021 21:12
  • 240 просмотров
  • 3 комментария
Динамо – Барселона. Ждем первый гол Украины в этой Лиге Чемпионов?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня стартует третий тур Лиги Чемпионов и, естественно, наибольший интерес у нас вызывает матч «Динамо» - «Барселона». Удастся ли киевлянам забить первый гол для украинских клубов в этой Лиге Чемпионов?

Коэффициенты Favbet: 5.2 – 4 – 1.7

Выход из группы:

Барселона – 2.1

Динамо – 12.5

То, чего все ждали как минимум несколько месяцев, наконец-то состоялось – тренер «Барселоны» Рональд Куман был уволен. Голландцу простили даже поражение в «Эль Класико» от «Реала», но проигрыш от» Райо Вальекано» стал последней каплей для руководства «блаугранас». Посмотрим, как теперь будет выглядеть «Барселона». Говорят, что через несколько дней в роли главного тренера будет представлен Хави. Ну а пока исполнять обязанности тренера будет легенда «Барселоны» 90-х Серхи. Первый матч ему откровенно не удался – «Барселона» сыграла 1:1 с «Алавесом» и уже значительно отстает от лидеров Ла Лиги

Две недели назад «Барселона» обыграла «Динамо» 1:0, но абсолютно не впечатлила игрой. Справедливости ради, и у «Динамо» моментов было очень мало. После трех туров Лиги Чемпионов у обоих украинских клубов ни одного забитого мяча. А потому несмотря на слабую форму каталонцев, эксперты Favbet отдают перевес Барселоне. На победу гостей коэффициент 1.7, на ничью 4 и на победу Динамо коэффициент 5.2. Надеемся на достойную игру киевлян и то, что им удастся забить свой первый гол в этой Лиге Чемпионов. Барселона шансы точно даст. И если поставить, скажем, 100 гривен с коэффициент 1.5 на то, что Динамо забьет хотя бы 1 гол, то можно получить 150 гривен.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 22:03
    0
    скорее ждём первый удар в створ ворот не из оффсайда
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 01.11.2021 21:28
    0
    ....Ждем гола врагам свозь грусть,
    Всем смертям назло.
    Кто не ждал его, тот пусть
    Скажет:- "Повезло"
    *
    Не понять не ждавшим им,
    Как среди огня
    Ожиданием своим
    Ты спасла меня.
    *
    Как забить, не будем знать
    Только мы с тобой,-
    Просто мы умели ждать,
    Как никто другой.
    *
    Симонов Константин
    Ссылка
    hanter83
    online
    hanter83, 01.11.2021 21:22
    0
    Блин дожились что такие заглавия на статьях пишут,а реально ни одного гола -ЭТО ПРОВАЛ от двух топов нашего футбола!!!ПЕЧАЛЬНО😟😟🥺
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