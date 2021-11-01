Динамо – Барселона. Ждем первый гол Украины в этой Лиге Чемпионов?

Сегодня стартует третий тур Лиги Чемпионов и, естественно, наибольший интерес у нас вызывает матч «Динамо» - «Барселона». Удастся ли киевлянам забить первый гол для украинских клубов в этой Лиге Чемпионов?

Коэффициенты Favbet: 5.2 – 4 – 1.7

Выход из группы:

Барселона – 2.1

Динамо – 12.5

То, чего все ждали как минимум несколько месяцев, наконец-то состоялось – тренер «Барселоны» Рональд Куман был уволен. Голландцу простили даже поражение в «Эль Класико» от «Реала», но проигрыш от» Райо Вальекано» стал последней каплей для руководства «блаугранас». Посмотрим, как теперь будет выглядеть «Барселона». Говорят, что через несколько дней в роли главного тренера будет представлен Хави. Ну а пока исполнять обязанности тренера будет легенда «Барселоны» 90-х Серхи. Первый матч ему откровенно не удался – «Барселона» сыграла 1:1 с «Алавесом» и уже значительно отстает от лидеров Ла Лиги

Две недели назад «Барселона» обыграла «Динамо» 1:0, но абсолютно не впечатлила игрой. Справедливости ради, и у «Динамо» моментов было очень мало. После трех туров Лиги Чемпионов у обоих украинских клубов ни одного забитого мяча. А потому несмотря на слабую форму каталонцев, эксперты Favbet отдают перевес Барселоне. На победу гостей коэффициент 1.7, на ничью 4 и на победу Динамо коэффициент 5.2. Надеемся на достойную игру киевлян и то, что им удастся забить свой первый гол в этой Лиге Чемпионов. Барселона шансы точно даст. И если поставить, скажем, 100 гривен с коэффициент 1.5 на то, что Динамо забьет хотя бы 1 гол, то можно получить 150 гривен.