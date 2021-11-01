Президент Днепра-1: «Должны быть в еврокубках. Тренер знает последствия»

Юрий Береза ждет, что команда финиширует в зоне еврокубков

  • 01.11.2021 21:30
  • 1900 просмотров
  • 4 комментария
Президент Днепра-1: «Должны быть в еврокубках. Тренер знает последствия»
© scdnipro1.com.ua

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза считает, что по итогам сезона команда Игоря Йовичевича обязана выйти в еврокубки.

«Команда добавляет. Где-то есть вопросы по матчам с лидерами. Где-то не везет, футбольный бог от нас отворачивается. Но класс команды и уровень «Днепра-1» повышается от матча к матчу. Было много несправедливых результатов с лидерами, но футбольный бог любит тех, кто настойчив и много работает».

«Наша цель - зона еврокубков. У нас договоренность с тренером по поводу последствий по итогам результатов сезона. Я считаю, что задачу можно выполнить. Эта команда может и будет играть в еврокубках», - сказал Береза.

Сейчас «Днепр-1» занимает 4-е место.

Источник — ПроФутбол

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 01.11.2021 21:43
    +2
    Вы такого добротного тренера не найдете. Пугать последствиями не стоит.
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    alex13
    online
    alex13, 01.11.2021 22:17
    0
    belerilf1, 01.11.2021 21:58
    и чем же он добротный?
    А чем он не добротный?
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    Aleks04
    Aleks04, 01.11.2021 22:13
    0
    Trollface, 01.11.2021 21:43
    Вы такого добротного тренера не найдете. Пугать последствиями не стоит.
    Тренер должен понимать что от него требуют. Для Йовичевича этот сезон возможно решающий в тренерской карьере. Следует доказать свою "добротность". А пока 1:2 от Десны, 0:4 от Зари, неуверенные победы над МХ1925 и Львовом. Радует, что начали набирать 3 очка против аутсайдеров, но нужно их набирать и против конкурентов. После Ингульца конкуренты - Александрия и Ворскла. Будем посмотреть...
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    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 21:58
    -1
    Trollface, 01.11.2021 21:43
    Вы такого добротного тренера не найдете. Пугать последствиями не стоит.
    и чем же он добротный?
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