Президент Днепра-1: «Должны быть в еврокубках. Тренер знает последствия»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза считает, что по итогам сезона команда Игоря Йовичевича обязана выйти в еврокубки.

«Команда добавляет. Где-то есть вопросы по матчам с лидерами. Где-то не везет, футбольный бог от нас отворачивается. Но класс команды и уровень «Днепра-1» повышается от матча к матчу. Было много несправедливых результатов с лидерами, но футбольный бог любит тех, кто настойчив и много работает».

«Наша цель - зона еврокубков. У нас договоренность с тренером по поводу последствий по итогам результатов сезона. Я считаю, что задачу можно выполнить. Эта команда может и будет играть в еврокубках», - сказал Береза.

Сейчас «Днепр-1» занимает 4-е место.