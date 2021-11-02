Днепр-1 готов продать Довбика, но не сейчас

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о том, что предложения по форварду Артему Довбику были, но они не устроили клуб.

«Предложения были, например, турецкий «Трабзонспор» интересовался Довбиком, но «Днепр-1» не устроила финансовая сторона вопроса, Артем является важным игроком основного состава команды и стоит гораздо больше, чем было предложено, но мы открыты к действительно выгодным предложениям».

«Приоритет - оставить Довбика в команде до конца сезона», - сказал Береза в интервью телеграм-каналу «Днепрянин».

Форвард сборной Украины в нынешнем сезоне УПЛ забил 7 голов.