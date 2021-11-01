ПСЖ нужна звезда Спортинга

Парижский ПСЖ в следующие несколько месяцев сделает предложение о выкупе контракта 26-летнего опорного полузащитника лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Жуана Пальиньи.
В ПСЖ считают Пальинью одной из своих приоритетных целей.
Пальинья — воспитанник «Спортинга». В текущем сезоне Жуан провел за португальскую команду 15 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
Контракт футболиста со «Спортингом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Жуана составляет €21 миллион.
Источник — O Jogo
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