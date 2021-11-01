ПСЖ нужна звезда Спортинга

Французский клуб попытается подписать Жуана Пальинью

  • 01.11.2021 19:20
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ПСЖ нужна звезда Спортинга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский ПСЖ в следующие несколько месяцев сделает предложение о выкупе контракта 26-летнего опорного полузащитника лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Жуана Пальиньи.

В ПСЖ считают Пальинью одной из своих приоритетных целей.

Пальинья — воспитанник «Спортинга». В текущем сезоне Жуан провел за португальскую команду 15 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Контракт футболиста со «Спортингом» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Жуана составляет €21 миллион.

Источник — O Jogo

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