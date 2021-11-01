ВИДЕО. Так рекорд не побить. Яркий промах Селезнева в матче УПЛ

Форвард имел все шансы переправить мяч в ворота

  • 01.11.2021 19:30
  • 5890 просмотров
  • 13 комментариев
ВИДЕО. Так рекорд не побить. Яркий промах Селезнева в матче УПЛ
© minajfootballclub

В матче УПЛ «Днепр-1» - «Минай» форвард гостей Евгений Селезнев имел все шансы забить гол, однако с нескольких метров не сумел нормально пробить.

Селезнев пока не забивал за «Минай», но рассчитывает оформить еще 8 голов и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv
    bonv, 01.11.2021 19:58
    +11
    Жалкое существо - кормилец.
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    Dominik
    Dominik, 01.11.2021 19:36
    +10
    рекордсмен.
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    Bibenco
    Bibenco, 01.11.2021 19:45
    +9
    Стэцько. Надо хавать больше, от пуза точно залетел бы.
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    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 01.11.2021 19:41
    +9
    Рахит
    Ссылка
    AlexDSan
    online
    AlexDSan, 01.11.2021 19:37
    +9
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 01.11.2021 20:01 (изменен)
    +7
    такой жирный кабан уже... пора заканчивать.. или еще не накормил семью еще?
    Ссылка
    AЛВ
    AЛВ, 01.11.2021 19:43
    +6
    Як в комедії " Пусть наши желания совпадают с нашими возможностями."!!!
    Ссылка
    Стас Воробьёв
    Стас Воробьёв, 01.11.2021 19:49
    +5
    Из серии-"Коля,Жорик,разкладывайте пока хавчик,вот газетка,а я с пацанами пол часика побегаю!Эй,малый,дай мячик!"
    Если серьёзно,на Селю больно смотреть,после каждого"рывка" задыхается и стоит руки в колени...
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    sergej55
    sergej55, 01.11.2021 20:14
    +3
    Разве квадратной головой можно забить.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 01.11.2021 20:41
    +2
    cucumber, 01.11.2021 20:31
    Жека, ну как же так? Все равно верим в тебя и то что побьешь рекорд!
    Вчора Гладкий показав як треба грати в футбол, а не сподіватися що десь залетить. Кормілєц може закінчувати з футболом, досить ганьбитися, вже вся країна сміється.
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    Trollface
    Trollface, 01.11.2021 20:48
    +1
    Там был угловой, мяч попал в угол головы.
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    SergRV
    online
    SergRV, 01.11.2021 20:28
    -1
    Это без него Минаю Ж, что ли?
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    cucumber
    online
    cucumber, 01.11.2021 20:31
    -4
    Жека, ну как же так? Все равно верим в тебя и то что побьешь рекорд!
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