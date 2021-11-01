ВИДЕО. Так рекорд не побить. Яркий промах Селезнева в матче УПЛ

В матче УПЛ «Днепр-1» - «Минай» форвард гостей Евгений Селезнев имел все шансы забить гол, однако с нескольких метров не сумел нормально пробить.

Селезнев пока не забивал за «Минай», но рассчитывает оформить еще 8 голов и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.