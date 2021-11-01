Эрик ГАРСИЯ: «Новый тренер должен сделать Барселону сильнее»

Футболист каталонского клуба рассказал о подготовке команды к поединку с киевским «Динамо»

  • 01.11.2021 18:47
  • 201 просмотр
  • 0 комментариев
Эрик ГАРСИЯ: «Новый тренер должен сделать Барселону сильнее»
© ФК Барселона. Эрик Гарсия

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился ожиданиями от ответной встречи с «Динамо» во время предматчевой пресс-конференции.

- Эта игра очень важна, потому что, если мы выиграем, наша судьба в группе снова будет в наших руках.

Все мы знаем, насколько это будет тяжело, учитывая дальний переезд и непогоду. На нашем поле они усложнили нам жизнь, и на выезде вряд ли будет иначе. Тем не менее команда готова морально и физически.

Френки (Де Йонг) и Рональд (Араухо) - ключевые игроки для нас, а Ансу и Усман (Дембеле) - игроки, которые могут делать разницу. Это отличные новости, что они вернулись.

Когда я принял решение вернуться в «Барселону», я был уверен в своем решении, и это не изменилось. У нас отличная команда, и даже несмотря на то, что результаты не такие, как нам хотелось бы, нам еще предстоит пройти долгий путь в этом сезоне. У нас конкурентоспособная команда.

В последнее время я чувствую себя хорошо, уверенно и более комфортно. Я хочу продолжать помогать команде.

Я сам первый себя критикую, и я знаю, что мне нужно совершенствоваться... Знаю, что были игры, в которых я мог сыграть лучше, но я работаю над улучшением. Надеюсь, что останусь в «Барсе» надолго и буду помогать команде.

Серхи (Бархуан) помогает команде. Он должен сделать нас сильнее – у нас были результаты, которые были против нас, но я уверен, что с некоторыми изменениями от тренера, при условии, что мы добудем несколько хороших результатов, мы будем расти как команда.

Команда находится в хорошей психологической форме даже несмотря на то, что сейчас не лучший период. Мы мотивированы, и мы хотим изменить ситуацию к лучшему.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности