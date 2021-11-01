Олег МАТВЕЕВ: «Динамо повезло играть с такой Барселоной»

Специалист поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов

  • 01.11.2021 18:36
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  • 1 комментарий
Олег МАТВЕЕВ: «Динамо повезло играть с такой Барселоной»
© ФК Динамо Киев

Экс-игрок «Динамо» Олег Mатвеев поделился ожиданиями о противостоянии киевской команды с каталонской «Барселоной» в рамках 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Уверен, в какой бы спортивной форме ни находились футболисты «Барселоны», они не будут изменять своему фирменному стилю с тотальным контролем мяча. Хотя ради справедливости нужно сказать, что в последнее время каталонцы остались без целой группы ведущих игроков и это не могло не сказаться негативно на рисунке игры. Но это, как говорят, проблемы «Барселоны», как и то, что она в разгар сезона осталась без главного тренера.

И динамовцам даже где-то повезло, что им придется сразиться с такой «Барселоной». Я видел телетрансляции последних матчей каталонцев, как и воочию два поединка киевлян с «Мариуполем», и была возможность убедиться, что этот соперник под силу киевлянам.

Динамовцы сейчас на приличном ходу, хотя, конечно, важно, чтобы завтра не чудили, а сыграли с максимальной концентрацией. Также очень много будет зависеть от того, сумеют ли хозяева нейтрализовать универсала испанского клуба — Депая — игрока креативного, хитрого, с мощным ударом.

Я думаю, что динамовцы не проиграют, что позволит им сохранить шансы на пропуск в еврокубковую весну», — считает Матвеев.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 18:59
    0
    ну раз повезло, значит победите, ну или хотя бы раз в створ сможете ударить.
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