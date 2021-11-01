Матч Украина - Болгария. Билеты от 200 гривен и обязательная вакцинация

УАФ объявила о старте продаж билетов на контрольный матч Украина - Болгария, который состоится в Одессе 11 ноября.

Билеты стоят от 200 до 800 гривен.

При этом на стадион не пустят без сертификата о полной вакцинации или негативного теста, сделанного не более чем за 72 часа до старта матча.

После игры с Болгарией сборная Украины отправится в Боснию на последний поединок отбора ЧМ-2022.