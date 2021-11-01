А Степаненко сыграет? Шахтер огласил список игроков на матч с Реалом

Сможет ли команда ответить после домашних 0:5?

  • 01.11.2021 18:11
  • 1582 просмотра
  • 2 комментария
А Степаненко сыграет? Шахтер огласил список игроков на матч с Реалом
© shakhtar.com

«Шахтер» в понедельник отправился в Мадрид, где 3 ноября команда сыграет против «Реала» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник Роберто Де Дзерби объявил заявку на матч. В списке нет травмированных Педриньо и Траоре.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Хавбеки: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков

Форварды: Дентиньо, Сикан, Фернандо

В 3-м туре «Шахтер» на своем поле уступил мадридцам со счетом 0:5. Многие обвиняют наставника в том, что он не выпустил опорника Тараса Степаненко с первых минут.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Danchenko
    Alex Danchenko, 01.11.2021 19:12
    0
    Зможуть покращити свій же рекорд, 7-0 нормально буде.
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 01.11.2021 18:32
    -1
    Если сходит в солярий и хорошенько прожарится до корочки , то шансы конечно есть. Или если инстасамка- пудрик заразит сбежавшую зебру своей куриной слепотой.
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