А Степаненко сыграет? Шахтер огласил список игроков на матч с Реалом

«Шахтер» в понедельник отправился в Мадрид, где 3 ноября команда сыграет против «Реала» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник Роберто Де Дзерби объявил заявку на матч. В списке нет травмированных Педриньо и Траоре.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Хавбеки: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков

Форварды: Дентиньо, Сикан, Фернандо

В 3-м туре «Шахтер» на своем поле уступил мадридцам со счетом 0:5. Многие обвиняют наставника в том, что он не выпустил опорника Тараса Степаненко с первых минут.