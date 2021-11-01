А Степаненко сыграет? Шахтер огласил список игроков на матч с Реалом

«Шахтер» в понедельник отправился в Мадрид, где 3 ноября команда сыграет против «Реала» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Наставник Роберто Де Дзерби объявил заявку на матч. В списке нет травмированных Педриньо и Траоре.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
Хавбеки: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков
Форварды: Дентиньо, Сикан, Фернандо
В 3-м туре «Шахтер» на своем поле уступил мадридцам со счетом 0:5. Многие обвиняют наставника в том, что он не выпустил опорника Тараса Степаненко с первых минут.
Источник — Sport.ua
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