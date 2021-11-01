ВИДЕО. Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «У Аталанты необычный стиль игры»

Наставник «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от встречи с итальянским клубом

  • 01.11.2021 18:09
  • 424 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «У Аталанты необычный стиль игры»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер поделились ожиданиями от выездного поединка с «Аталантой» в рамках 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не можем уделять отдельное внимание каждому футболисту. У нас очень большая команда и мало времени. В такой ситуации каждый игрок должен выкладываться максимально. Неважно, попадет он в стартовый состав или нет.

После прошлой победы мы должны продолжать думать о команде. Команда важнее любого из футболистов. И так должно быть всегда.

У «Аталанты» необычный стиль игры. Эта команда играет в очень высоком темпе. Они играют интенсивно и агрессивно. Также хочется отметить их тренера. Он заряжает свою команду энергией», — отметил Сульшер.

Матч «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» пройдет во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевском времени.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 01.11.2021 18:34 (изменен)
    +1
    если Аталанта дурака валять не будет как в первом матче, хана тебе Оля, Малина порешает..
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