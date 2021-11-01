Сачко проиграл на старте челленджера в Германии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№246 ATP) завершил борьбу на хардовом челленджере в Германии.
В первом круге украинец проиграл Мариусу Копилу из Румынии (№291 ATP).
Эккенталь. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Мариус Копил (Румыния) – 6:2, 2:6, 4:6
Для Виталия это второе поражение подряд в первых раундах челленджеров в Германии. Неделю назад он проиграл стартовый матч в Исманинге.
Источник — Sport.ua
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