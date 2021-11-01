Сачко проиграл на старте челленджера в Германии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№246 ATP) завершил борьбу на хардовом челленджере в Германии.



В первом круге украинец проиграл Мариусу Копилу из Румынии (№291 ATP).



Эккенталь. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Мариус Копил (Румыния) – 6:2, 2:6, 4:6



Для Виталия это второе поражение подряд в первых раундах челленджеров в Германии. Неделю назад он проиграл стартовый матч в Исманинге.