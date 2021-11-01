Николай ШАПАРЕНКО: «В Динамо такие же хорошие игроки, как и в Барселоне»

23-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко поделился ожиданиями от поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

- Известно, что у «Барселоны» не сыграют Пике и Агуэро, травмирован ряд игроков. В глубине души от этого легче? Или наоборот тревожнее?

- Это опытные игроки. Но в «Барселоне» есть молодые игроки, который полны мотивации завтра играть на победу.

- Как вы психологически готовитесь к матчу с таким соперником, как «Барселона»? Есть ли какой-то мандраж? Ведь есть же разница — «Мариуполь» и Лига чемпионов.

- Нет мандража. Лига чемпионов — праздник для всей страны. Мы хотим завтра выйти и получить удовольствие от игры, играть на победу («Браво», — отреагировал на эту реплику главный тренер «Динамо» Мирча Луческу).

- Есть ли какие-то особенные установки от тренерского штаба после первого матча с «Барселоной»?

- Мы должны соблюдать дисциплину в обороне, увереннее играть с мячом, не бояться. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.