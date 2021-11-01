Николай ШАПАРЕНКО: «В Динамо такие же хорошие игроки, как и в Барселоне»

Каталонскую команду нельзя бояться, считает украинский полузащитник

  • 01.11.2021 17:43
  • 1122 просмотра
  • 15 комментариев
Николай ШАПАРЕНКО: «В Динамо такие же хорошие игроки, как и в Барселоне»
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

23-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко поделился ожиданиями от поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

- Известно, что у «Барселоны» не сыграют Пике и Агуэро, травмирован ряд игроков. В глубине души от этого легче? Или наоборот тревожнее?
- Это опытные игроки. Но в «Барселоне» есть молодые игроки, который полны мотивации завтра играть на победу.

- Как вы психологически готовитесь к матчу с таким соперником, как «Барселона»? Есть ли какой-то мандраж? Ведь есть же разница — «Мариуполь» и Лига чемпионов.
- Нет мандража. Лига чемпионов — праздник для всей страны. Мы хотим завтра выйти и получить удовольствие от игры, играть на победу («Браво», — отреагировал на эту реплику главный тренер «Динамо» Мирча Луческу).

- Есть ли какие-то особенные установки от тренерского штаба после первого матча с «Барселоной»?
- Мы должны соблюдать дисциплину в обороне, увереннее играть с мячом, не бояться. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    yatsiykvova
    yatsiykvova, 01.11.2021 18:27
    +3
    Щож ви такі хороші не забили ще ЖОДНОГО мяча?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 01.11.2021 18:01
    +3
    Что он курит?
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 01.11.2021 18:00
    +3
    везде хорошие футболисты
    ну одни играют а вторые болтают
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 01.11.2021 19:00
    +2
    Funny_____Cat, 01.11.2021 18:20
    Чего донецкие алкоголики возбудились ?
    Нормальный настрой у Шапы, главное чтобы такие мысли были на самом деле, а не для сми
    Ясное дело что Барселона выше в футбольной иерархии, но небожителями их считать сейчас можно с натяжкой
    То есть когда Мудрик говорил подобное, то он плохой, а игроку трусливого клуба можно рассказывать про игру на победу?
    Ссылка
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 01.11.2021 18:13
    +2
    в первой игре тряслись поджилки, динамовцы боялись даже приблизиться к воротам барсы, не то чтобы нанести удар в створ. Лобановский прививал команде психологию победительницы, которая ехала в барселону и громила соперника, луческу прививает психологию неудачников, которые молятся лишь бы не проиграть с крупным счетом. Был позор в первой игре наблюдать трусливую и жалкую игру динамо. Лобановского уже не вернешь, а команда Луческу способна показывать результат только в чемпионате, но не на европейской арене
    Ссылка
    MasterSith_2013
    online
    MasterSith_2013, 01.11.2021 18:03
    +2
    zhyr, 01.11.2021 17:58
    Тільки перелякані
    Не вони просто ложили на той футбол гроші і так платять. Якись Буде-Глім з гравцями вартістю меншою чим Циганков і просто знищили Рому 100% ДК навіть 1-0 невиграли б.
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 01.11.2021 17:58
    +2
    Тільки перелякані
    Ссылка
    _+_
    online
    _+_, 01.11.2021 19:04
    +1
    Только в XXI веке ещё не выигрывали у Барселоны.
    Ссылка
    rasta13
    rasta13, 01.11.2021 18:37
    +1
    Только у Барсы менталитет другой, там молодняк не боится играть смело, а Динамо это клубок трусости в Евро кубках.
    Ссылка
    Bimba
    Bimba, 01.11.2021 17:49
    +1
    Ссылка
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 01.11.2021 18:16
    -1
    Бери выше, Шапа. Вы покруче будете и Барселоны и Реала и Баварии, конечно же.
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 01.11.2021 18:20
    -2
    Чего донецкие алкоголики возбудились ?
    Нормальный настрой у Шапы, главное чтобы такие мысли были на самом деле, а не для сми
    Ясное дело что Барселона выше в футбольной иерархии, но небожителями их считать сейчас можно с натяжкой
    Ссылка
    MasterSith_2013
    online
    MasterSith_2013, 01.11.2021 17:52
    -2
    Циркачі то чого невиграли або хоть нічийку ненаграли. Барса навіть в ненайкращій формі спроможна любого хлопнути в ЧУ
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 01.11.2021 17:49
    -2
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 01.11.2021 17:54
    -4
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности