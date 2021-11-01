Тренер Барселоны: «Мы должны всегда выигрывать»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции накануне матча с «Динамо», которая состоялась в Барселоне.
- «Барселона» должна всегда выигрывать. Бывают непростые периоды, как сейчас. Но мы должны продолжать побеждать. Единственный путь заслужить уважение — выигрывать. Победа принесет радость и изменит настрой игроков на позитивную волну.
Для меня, как для бывшего игрока этого клуба, является честью быть тренером «Барселоны» в матче Лиге чемпионов. У меня мало времени, но я должен использовать его по максимуму.
Наши игроки привыкли к давлению. Это особенная игра. Все в наших руках. Мы должны играть в свой футбол. Играть в командную игру, владеть мячом, подсказывать друг другу на поле, находить свободные зоны.
Я горжусь находиться здесь. Мы должны быть сильными. Я искренне верю, что этот состав способен вернуть все на победный путь, несмотря на все наши потери.
Тот факт, что у нас восстановились некоторые игроки, важен для турнира. Их восстановление позитивно для группы, мы должны этим воспользоваться.
Дембеле? Он пропустил много месяцев, поэтому мы должны давать ему нагрузку с осторожностью. Но он хочет помочь команде уже сейчас.
Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Динамо Киев
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