Николай МИХАЙЛЕНКО: «Черноморцу не хватает опыта»

Футболист одесского клуба поделился мнением об игре команды

  • 01.11.2021 16:32
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Николай МИХАЙЛЕНКО: «Черноморцу не хватает опыта»
© ФК Черноморец

Полузащитник одесского «Черноморца» Николай Михайленко рассказал о работе под руководством Юрия Мороза.

«Сколько лет знаком с Юрием Морозом? Два года. Начинал с ним еще в «Динамо» U-21. У Юрия Леонтьевича интересные и насыщенные тренировки, разнообразные упражнения. Да и в эмоциональном плане хорошо работается. Он демократ.

Связаны ли результаты «Черноморца» с тем, что в команде много молодых и неопытных игроков? Несомненно, это играет определенную роль. Однако не такую большую, как об этом все говорят. Я считаю, что мы хорошо играем. Даже не хуже, чем некоторые команды с более старшими игроками в составе. Вот только нам никак не удается добиваться положительных результатов – видимо, как раз того самого опыта, чтобы удержать счет и забить еще, нам немного не хватает.

Александр Петраков в сборной Украины? Пришел хороший тренер, и это приятно. Я лично Петракова не знаю, однако слышал о нем лишь позитивные отзывы. Этот опытный специалист достаточно эмоционален и справедлив — вот и все, что мне о нем известно», — считает Михайленко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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