Сергей НАЗАРЕНКО: «Результат нужен здесь и сейчас»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко поделился ожиданиями от поединка украинской национальной команды против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.
«На данный момент все упирается в результат. Эстетика игры в данном случае уходит на второй план.
Насчет бойцовских качеств ничего плохого я сказать не могу, а вот в плане результата хотелось, конечно, большего. Была упущена победная игра в Казахстане, да и боснийцев дома мы должны были обыгрывать. Я понимаю, что новому тренерскому штабу нужно время для внедрения своих принципов, однако времени нет, результат нужен здесь и сейчас», — считает Назаренко.
Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября.
Источник — zbirna.com
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