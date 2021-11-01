Сергей НАЗАРЕНКО: «Результат нужен здесь и сейчас»

Специалист поделился ожиданиями от поединка сборной Украины против Боснии и Герцеговины

  • 01.11.2021 15:51
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Сергей НАЗАРЕНКО: «Результат нужен здесь и сейчас»
© УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко поделился ожиданиями от поединка украинской национальной команды против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.

«На данный момент все упирается в результат. Эстетика игры в данном случае уходит на второй план.

Насчет бойцовских качеств ничего плохого я сказать не могу, а вот в плане результата хотелось, конечно, большего. Была упущена победная игра в Казахстане, да и боснийцев дома мы должны были обыгрывать. Я понимаю, что новому тренерскому штабу нужно время для внедрения своих принципов, однако времени нет, результат нужен здесь и сейчас», — считает Назаренко.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября.

Источник — zbirna.com

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