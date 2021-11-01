Сергей НАЗАРЕНКО: «Результат нужен здесь и сейчас»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко поделился ожиданиями от поединка украинской национальной команды против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.

«На данный момент все упирается в результат. Эстетика игры в данном случае уходит на второй план.

Насчет бойцовских качеств ничего плохого я сказать не могу, а вот в плане результата хотелось, конечно, большего. Была упущена победная игра в Казахстане, да и боснийцев дома мы должны были обыгрывать. Я понимаю, что новому тренерскому штабу нужно время для внедрения своих принципов, однако времени нет, результат нужен здесь и сейчас», — считает Назаренко.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября.